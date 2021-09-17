Пьяную школьницу задержали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Школьница в пьяном виде задержана в Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

После 23:00 часов в Экибастузе сотрудниками ювенальной полиции во дворе одного из домов задержана 16-летняя школьница, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что после занятий школьнице стало скучно, и она направилась в гости к другу, где они употребили алкогольный напиток. Однако были задержаны сотрудниками полиции. В отношении подростка было проведено медицинское освидетельствование, что подтвердило опасения полиции.

По факту в отношении законного представителя возбуждено административное производство по статье 440 части 2 КРКоАП.

За то, что школьница находилась в ночное время вне жилища без сопровождения законного представителя в отношении родителя также составлен административный материал по статье 442 части 2 КРКоАП. Поведение самой школьницы было рассмотрено на Совете по профилактике в СОШ №9 города Экибастуза.

Кроме того, составлен административный протокол и по статье 434-2 КРКоАП за то, что школьница щелкала семечки и бросала шелуху на землю на территории школы.

«В результате рейдовых мероприятий стражами порядка в полицию доставлено 143 несовершеннолетних, 102 из которых задержаны в ночное время. В Центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помещены 12 несовершеннолетних, в иные детские государственные учреждения – 10 детей», – рассказал начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.

Он добавил, что в учебных заведениях с детьми также проводятся лекции и беседы на правовую тематику. На подобных уроках безопасности стражи порядка раздают учащимся маршруты «Безопасная дорога от дома до школы и домой» и обучают ребят некоторым приемам самообороны.