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    16:21, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Пьяную девушку за рулем задержали полицейские в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утром по улице Петрова сотрудниками патрульной полиции остановлена машина «Hyundai Greta». При проверке установлено, что за рулем авто находилась 19-летняя девушка, в состоянии алкогольного опьянения.

    При проверке документов полицейские заметили запах алкоголя от девушки. Ей было предложено пройти в установленном порядке медицинское освидетельствование.

    Согласно медицинскому освидетельствованию водитель управляла автомашиной в состоянии алкогольного опьянения легкой степени тяжести. В отношении автоледи в подпитии возбуждено административное производство по статье 608 части 1 КРКобАП, автомашина водворена на коммунальную стоянку. Решением административного суда на девушку наложен арест на 15 суток. Ее лишили права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

    За последние два дня в Нур-Султане выявили около более 740 нарушений правил дорожного движения, из них задержано 23 водителя в состоянии алкогольного опьянения, за управление с подложными госномерами выявили 2 автомашины и 62 пешехода привлечены к ответственности за нарушения ПДД. На коммунальную стоянку помещено 32 транспортных средства.

    Решением административного суда за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения водители арестованы на срок 15 суток и лишены водительского удостоверения сроком на семь лет.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Астана
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