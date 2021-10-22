Пьянствовать уехала жительница Павлодарской области от своих детей и оставила их без отопления и продуктов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Детей семи и десяти лет оставила жительница Успенского района Павлодарской области, а нашли ее пьяной в городе Аксу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В районную полицию в Павлодарской области обратились учителя местной школы, которые рассказали, что две ученицы из одной семьи уже несколько дней без причины не посещают занятия. Полицейские, отреагировав на данное обращение незамедлительно, посетили данную семью, но в доме никого не оказалось», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Там рассказали, что мама, будучи вдовой, уехала в неизвестном направлении, оставив дочек десяти и семи лет одних дома. Как оказалось, продуктов не было, а печь не топилась. Вечером, не дождавшись мамы, проголодавшись и сильно замерзнув, дети позвонили своему дяде и рассказали, что она исчезла. Родственник взял ребятишек к себе домой, а потом рассказал полицейским, что женщины нет: она не выходит на связь уже три дня.

«Мы начали все необходимые мероприятия для установления местонахождения мамы девочек. В результате поисков женщина была найдена в городе Аксу в квартире у друга, она находилась в состоянии алкогольного опьянения», – дополнила старший инспектор ювенальной полиции Успенского района Павлодарской области Дамира Букаева.

По ее словам, за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетних в отношении данной гражданки возбуждено административное производство. Материал направлен в суд. Поведение матери будет рассмотрено на районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«Ранее семья проживала в городе Аксу, где в феврале 2020 года мать девочек уже попадала в поле зрения полиции: она также покидала дом, оставляя детей одних на несколько дней, за что привлекалась к административной ответственности. Тогда в суде женщина просила не отбирать у нее детей, обещала устроиться на работу и больше не оставлять детей, - рассказали историю этой семьи в полиции. - Действительно, женщина стала заниматься воспитанием дочерей, работала, а потом переехала в район, но, видимо, старые друзья и старая привычка взяли верх над ее разумом»