Пьяного водителя приговорили к двум годам ограничения свободы в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Житель Восточного Казахстана за вождение в состоянии алкогольного опьянения получил два года ограничения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента УИС по ВКО.

В ведомстве сообщили, что весной мужчина был привлечён к административной ответственности и его лишили права управлять транспортными средствами сроком на 7 лет. Однако через несколько месяцев, он сел за руль своего автомобиля, да еще в состоянии алкогольного опьянения.

«За повторное нарушение его приговорили к двум годам ограничения свободы. Теперь он состоит на учете в службе пробации. Инспекторами с ним проводится беседа профилактического характера, а также в целях предотвращения повторных преступлений и правонарушений, в настоящее время с подучетным проводится беседа профилактического характера с инспекторами службы пробации. В случае повторных правонарушений подучетный может оказаться в местах лишения свободы», - отметил начальник службы пробации Шемонайхинского района, майор юстиции Гульмира Болекбаева.