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Пьяного водителя лишили прав на семь лет в Нур-Султане

23 Августа 2021 21:29
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Пьяного водителя лишили прав на семь лет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане задержан 46-летний пьяный водитель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

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«Ежедневно сотрудники Полка патрульной полиции ДП столицы в круглосуточном режиме обеспечивают безопасность и охрану общественного порядка на улицах и общественных местах столицы. От их профессионализма и четкости действий зависит спокойствие граждан. В вечернее время в полицию поступил вызов о том, что по улицам столицы с резкими маневрами ездит автомобиль «Toyota Prius». На место незамедлительно прибыл автопатруль в составе инспекторов службы Полка патрульной полиции. Установлено, что водитель управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель задержан, автомашина водворена на коммунальную стоянку», - рассказали в полиции.

По решению суда водитель подвергнут административному аресту на пятнадцать суток, кроме того, его лишили права управления транспортным средством сроком на семь лет, дополнили в ведомстве.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью  
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