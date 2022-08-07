7 Августа 2022 20:44

Пьяного водителя лишили прав на семь лет в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Аккистау Атырауской области 57-летний пьяный водитель автомобиля ВАЗ 21154 врезался в другую машину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В результате столкновения пассажиры, находившиеся во встречном автомобиле, получили телесные повреждения легкой степени.

«На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении. Постановлением Исатайского районного суда пьяный 57-летний водитель признан виновным по ч. 3 ст. 608 КоАП РК и арестован на двадцать суток с лишением права управления транспортным средством сроком на семь лет», - сообщили в департаменте полиции Атырауской области.

На внутрипоселковых дорогах и автодорогах республиканского значения сотрудниками отдела полиции Исатайского района с 19 июля по 18 августа текущего года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».