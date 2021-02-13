АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Пьяного водителя лишили прав на 7 лет и арестовали в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Индерском районном суде Атырауской области рассмотрено дело об административном правонарушении, совершенным водителем. Дело рассматривалось по ч.3 ст.608 КоАП Республики Казахстан. В ходе судебного разбирательства было установлено, что правонарушитель, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с другой автомашиной. Причинив материальный ущерб. Учитывая все обстоятельства дела, постановлением суда правонарушителю назначено наказание в виде ареста на 20 суток. Он лишен права управления транспортным средством сроком на 7 лет», - рассказали в пресс-службе областного суда.

Постановление суда вступило в законную силу.