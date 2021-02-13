РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:21, 13 Февраль 2021 | GMT +6

    Пьяного водителя лишили прав на 7 лет и арестовали в Атырауской области

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Пьяного водителя лишили прав на 7 лет и арестовали в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Индерском районном суде Атырауской области рассмотрено дело об административном правонарушении, совершенным водителем. Дело рассматривалось по ч.3 ст.608 КоАП Республики Казахстан. В ходе судебного разбирательства было установлено, что правонарушитель, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с другой автомашиной. Причинив материальный ущерб. Учитывая все обстоятельства дела, постановлением суда правонарушителю назначено наказание в виде ареста на 20 суток. Он лишен права управления транспортным средством сроком на 7 лет», - рассказали в пресс-службе областного суда.

    Постановление суда вступило в законную силу.

    Теги:
    Атырауская область Закон и право Транспорт Суды
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:34
    Глава МЧС прокомментировал информацию о сборе дани для него
    Сегодня, 12:30
    Центральное водоснабжение появится в двух районах Семея
    Сегодня, 12:16
    Пресечена деятельность финансовой пирамиды в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!