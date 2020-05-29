Пьяного водителя автобуса задержали в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске задержали водителя автобуса, который перевозил пассажиров в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, о нетрезвом водителе автобуса маршрута 31М сообщили пассажиры. Прибывшим сотрудники батальона патрульной полиции водитель сказал, что употреблял алкоголь накануне. Однако от 54-летнего мужчины исходил явный запах спиртного.
Медосвидетельствование показало алкогольное опьянение средней степени тяжести.
«Для принятия процессуального решения собранные материалы переданы в специализированный административный суд города Петропавловска. Материалы административного правонарушения переданы в отдел административной полиции города для принятия мер административного воздействия в отношении владельца маршрутного автобуса», - прокомментировали в пресс-службе.
С начала года на дорогах области за управление транспортом в нетрезвом состоянии задержали 349 пьяных водителей.
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