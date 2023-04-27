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Пьяного водителя автобуса задержали полицейские Павлодара

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
27 Апреля 2023, 15:48
Пьяного водителя автобуса задержали полицейские Павлодара Фото: polisia.kz

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пьяного водителя автобуса задержали полицейские Павлодара. Мужчину арестовали на 15 суток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Утром 26 апреля в Павлодаре полицейские батальона патрульной полиции остановили автобус, привлекший внимание полиции тем, что водитель ехал очень медленно.

«При беседе от водителя исходил резкий запах алкоголя. Медицинское освидетельствование подтвердило, что 40-летний водитель управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения. На момент остановки в автобусе пассажиров не было. По данному факту в отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 608 КоАП РК. Материал рассмотрен в суде, водитель подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. Автотранспорт водворен на специальную штрафстоянку», – сообщил командир батальона патрульной полиции УП города Павлодара Айдар Сламбеков.

С 26 апреля на территории Павлодарской области проходит ОПМ «Автобус», полицейские проверяют техническое состояние автобусов, наличие прохождения предрейсовых медицинских осмотров водителей и регистрационных документов.


Транспорт   МВД РК   Павлодар  
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