Пьяного водителя автобуса сняли с маршрута в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В состоянии алкогольного опьянения находился за рулем водитель маршрутного автобуса в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в 8 часов утра завершающего дня оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» полицейские остановили для проверки соответствия технического состояния общественного транспорта маршрутный автобус №40. При разговоре с водителем почувствовали запах алкоголя. Вначале мужчина ссылался на больной зуб, но позже признался, что накануне вечером выпил две кружки пива. От медицинского освидетельствования водитель не отказывался. Медицинская экспертиза показала легкую степень опьянения.

«В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 статьи 608 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Теперь ему грозит лишение прав на три года. Как оказалось, мужчина уже 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. В 2015 году он уже был лишен водительского удостоверения за выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения. Но это не стало ему уроком», - пояснил заместитель командира батальона патрульной полиции УП города Тараза капитан полиции Нуржан Керебаев.

Кроме того, отделом дорожно-технической инспекции по данному факту назначена проверка в отношении юридического лица, которому принадлежит этот автобус.

Накануне, во время проведения в областном центре оперативно-профилактического мероприятия «Автобус», полицейские выявили также злостного водителя-нарушителя. Водитель маршрутного автобуса №43 находился «на линии» без водительского удостоверения.

Выяснилось, что еще в конце 2018 года он был лишен прав за выезд на полосу встречного движения, но не сообщил о данном факте по месту работы. За свои 25 лет этот водитель восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

В отношении этого водителя составлены два протокола по двум статьям КоАП РК, предусматривающим штраф до 30 МРП. Отделом дорожно-технической инспекции к административной ответственности также был привлечен индивидуальный предприниматель за невыполнение правил обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.