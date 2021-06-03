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    21:25, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Пьяного угонщика задержали в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пьяного угонщика задержали полицейские в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

    «В 02:30 часов патрульными полицейскими при объезде административного участка был остановлен автомобиль марки «Ауди» под управлением 36-летнего водителя. Мужчина вел себя неадекватно и отказывался представить документы на право вождения. Кроме того, у гражданина отсутствовали документы на право владения автомобилем. Он признался, что угнал авто со двора дома, точного адреса не помнил. В это время с Центра оперативного управления поступила ориентировка по факту угона данного автомобиля со двора дома по улице Тлендиева. Водителя доставили в отдел полиции», - рассказали в полиции.

    Позднее выяснилось, что задержанный помимо угона совершил кражу. Находясь в ночное время во дворе жилого дома, он из салона автомашины «Ваз-2107», двери которой не были заперты, похитил зарядное устройство и видеорегистратор. В ходе досмотра краденые предметы обнаружили в карманах подозреваемого.

    По результатам освидетельствования, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.


    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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