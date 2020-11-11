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Пьяного тракториста задержали в ВКО

11 Ноября 2020 22:35
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Пьяного тракториста задержали в ВКО

БОРОДУЛИХИНСКИЙ РАЙОН - В Восточном Казахстане задержан мужчина, управлявший трактором без прав и в состоянии опьянения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

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В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» при патрулировании одной из улиц районного центра сотрудники полиции остановили подозрительного водителя.

Во время беседы с трактористом стало понятно, что он находится в состоянии опьянения, инспекторы заметили резкий запах алкоголя. Подозрения полицейских подтвердили результаты медицинского освидетельствования.
В ходе выяснения обстоятельств установлено, что 43-летний житель Бородулихинского района ранее подвергался административному наказанию за совершение аналогичного преступления. Согласно постановлению Бородулихинского районного суда, он лишен права управления сроком на семь лет.


«Не сделав для себя соответствующих выводов, он снова совершил транспортное уголовное правонарушение. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, снова сел за руль», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
Мужчина пояснил, что пил спиртное накануне вечером, а утром вспомнил, что необходимо выехать по делам уборки зерна.
По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по статье 346 ч. 1 УК РК - управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения.
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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #Транспорт  
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Автор:

Руслан Шакабаев

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