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    15:30, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Пьяного шутника с «гранатой» задержали полицейские в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Житель пригородного поселка позвонил на канал «102» и сообщил, что он находится в гостинице, держит в руках гранату и является наёмным убийцей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

    В ходе проверки сотрудники полиции опасных и запрещенных предметов не обнаружили. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен сообщивший о гранате. Им оказался 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

    В ходе следствия установлено, что подозреваемый ранее неоднократно судимый и состоит на учете в полиции.

    Как пояснил свои действия мужчина, он в гостинице распивал алкоголь со знакомой. Решив произвести впечатление на девушку, позвонил в полицию и сообщил о боевой гранате.

    По данному факту за распространение заведомо ложной информации возбуждено уголовное дело по статье 274 УК РК.

    Полицейские столицы предупреждают граждан об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.



    Теги:
    Правительство Борьба с преступностью Астана
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