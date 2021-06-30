Пьяного шутника с «гранатой» задержали полицейские в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Житель пригородного поселка позвонил на канал «102» и сообщил, что он находится в гостинице, держит в руках гранату и является наёмным убийцей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

В ходе проверки сотрудники полиции опасных и запрещенных предметов не обнаружили. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен сообщивший о гранате. Им оказался 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый ранее неоднократно судимый и состоит на учете в полиции.

Как пояснил свои действия мужчина, он в гостинице распивал алкоголь со знакомой. Решив произвести впечатление на девушку, позвонил в полицию и сообщил о боевой гранате.

По данному факту за распространение заведомо ложной информации возбуждено уголовное дело по статье 274 УК РК.

Полицейские столицы предупреждают граждан об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.



