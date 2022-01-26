Пьяного россиянина и ругающуюся россиянку сняли с авиарейсов в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские сняли с авиарейсов «Шереметьево - Нур-Султан» и «Нур-Султан - Калининград» граждан РФ за алкогольного опьянение и за мелкое хулиганство. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП на транспорте.

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту г. Нур-Султана от представителя авиакомпании «Аэрофлот» поступило сообщение о том, что на борту авиарейса сообщением «Шереметьево - Нур-Султан» находится деструктивный пассажир.

При проверке транспортные полицейские установили 51-летнего гражданина Российской Федерации, который, находясь в нетрезвом состоянии, на борту воздушного судна, отказывался выполнять требования бортпроводников.

В отношении него составлены сразу два административных протокола по ч.1 ст.440 КоАП РК «Распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения» и по ч.1 ст.566 КоАП РК «Нарушение правил поведения на воздушном судне».

В этот же день в полицию обратилась представитель авиакомпании Nort-wind о принятии мер к 30-летней гражданке РФ, которая во время регистрации на рейс сообщением «Нур-Султан - Калининград» выражалась в ее адрес нецензурной бранью и плюнула в лицо.

В отношении правонарушительницы составлен административный протокол за мелкое хулиганство (ч.1 ст.434 КРКоАП), материал направлен в Специализированный межрайонный административный суд г. Нур-Султана для принятия решения.