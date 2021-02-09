Пьяного проводника сняли с поезда транспортные полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Линейное отделение полиции на станции Арыс-2 7 февраля с заявлением обратился бригадир пассажирского поезда сообщением «Петропавл-Кызылорда» о том, что в пути следования один из проводников нарушает общественный порядок и требуется наряд полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

По словам бригадира, его коллега, «находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью, тем самым нарушал общественный порядок и спокойствие пассажиров».

При проверке транспортные полицейские установили, что им оказался 26-летний житель Кызылординской области. На основании выясненных обстоятельств и составленного акта начальника поезда, правонарушитель был снят с поезда.

Проводник находился в состоянии алкогольного опьянения «средней» степени. Это подтвердило заключение медицинского освидетельствования.

В отношении мужчины были составлены сразу три административных протокола по ст.440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), по ст.437 КоАП РК (Нарушение тишины), а также по ст. 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).

За распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, а также за нарушение тишины на него наложены административные взыскания в виде штрафа в размере 10 МРП (29 170 тенге).Также возбуждено административное производство по ч.1 ст.434 КоАП РК «Мелкое хулиганство». Арысским районным судом Туркестанской области ему наложен штраф в размере 5 МРП.