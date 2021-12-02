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Пьяного полицейского задержали после смертельной аварии в ЗКО

2 Декабря 2021 14:56
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Пьяного полицейского задержали после смертельной аварии в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – ДТП произошло на 46-километре дороги Уральск – Таскала первого декабря примерно в 19:00, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

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Как сообщил заместитель начальника департамента полиции ЗКО Нурлан Рамазанов, на дороге столкнулись «Лада Ларгус» и «Hyundai Accent». ДТП произошло с участием заместителя начальника поселкового отделения полиции Теректинского района.

В результате аварии погиб один человек и двое получили различные телесные повреждения.

«Происшествие является из ряда вон выходящего и мы с большим сожалением приносим искренние соболезнование родным и близким погибшего за действия сотрудника полиции. В настоящее время ведётся служебное расследование. Будут приняты меры дисциплинарного характера в отношении руководителей, а сотрудник, совершивший ДТП будет уволен из органов внутренних дел. Поймите правильно, никто ничего укрывать не собирается. Уточняющие подробности по делу, согласно статьи 201 УПК РК, мы огласить не можем», - сказал Нурлан Рамазанов.

Также он отметил, что столкновение автомобилей было лобовым. Однако, кто выехал на встречную полосу, сейчас неизвестно.

«Сотрудник полиции проработал свыше 20 лет в органах внутренних дел. Кроме того, полицейский был заключён под стражу, так как находился в нетрезвом состоянии. Ведутся советующие экспертизы. Будет проведено всестороннее объективное расследование. Виновник будет привлечён к уголовной ответственности», - заключил заместитель начальника департамента полиции ЗКО.

Досудебное расследование ведётся по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пояснили, что в результате аварии пострадала 51-летняя женщина. К сожалению, от полученных травм она скончалась до приезда скорой помощи.

В июне этого года в Уральске пьяный полицейский начальник по пути на работу попал в ДТП. Позже стали известно, что бывший начальник отделения МПС Абайского отдела был уволен за пьяную езду и лишён права управления транспортным средством сроком на семь лет.

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#Западно-Казахстанская область   #ДТП  
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