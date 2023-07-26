Пьяного пенсионера задержали полицейские в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - На трассе Актобе-Астрахань полицейские задержали 66-летнего водителя, который управлял автомашиной в нетрезвом виде. К тому же пенсионер ранее был лишен водительских прав, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

«24 июля в 23-40 часов на трассе Актобе-Астрахань сотрудниками полиции за нарушение правил дорожного движения была остановлена автомашина Renault Duster под управлением 66-летнего местного жителя. Было установлено, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, будучи ранее лишенным водительских прав. Согласно заключения медицинского освидетельствования водитель находился в алкогольном опьянении», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

По факту проводятся следственные действия по статье 346 части 1 УК РК – «управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортным средством, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».

«Пенсионера поместили в изолятор временного содержания, автомашину припарковали на территории отдела полиции.

Теперь нарушителю грозит наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч МРП или лишение свободы сроком на 5 лет с пожизненным лишением права управления транспортными средствами», - добавили в пресс-службе департамента.