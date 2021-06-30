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    19:00, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Пьяного мужчину не пустили на борт самолета в аэропорту Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 45-летний житель Шымкента вел себя неадекватно и выражался нецензурной бранью в аэропорту Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте МВД РК.

    «29 июня текущего года в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Нур-Султана от представителя авиакомпании АО «Эйр-Астана» поступило сообщение о том, что на стойке регистрации находится правонарушитель», - отметил первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин.

    На место происшествия прибыл наряд патрульной полиции. В ходе проверки транспортные полицейские установили 45-летнего жителя Шымкента, который вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью в общественном месте.

    Мужчина-пассажир должен был вылететь в Шымкент. Но представители авиаперевозчика не пустили его на борт авиарейса сообщением «Нур-Султан-Шымкент».

    При доставлении в дежурную часть правонарушитель не подчинялся законным требованиям сотрудников полиции и оказал неповиновение представителям власти.

    Согласно заключению медицинского освидетельствования у него было алкогольное опьянение «средней степени».

    «В отношении него полицейскими составлены административные протоколы по ч.1 ст.440 КоАП РК ( Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и по ч.1 ст.667 КоАП РК ( Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа) «, - резюмировал К. Кобландин.

    Также он отметил, что правонарушителю наложен штраф в размере 5 МРП - за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в отношении данного мужчины составлен третий административный протокол за мелкое хулиганство ( по ч.1 ст. 434 КоАП РК ), который направлен в Специализированный межрайонный административный суд Шымкента, для принятия процессуального решения.

    Напомним, что с начала текущего года транспортными полицейскими за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено 21 092 граждан, в том числе за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде – 1867.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Транспорт Борьба с преступностью Астана Происшествия Правоохранительные органы
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