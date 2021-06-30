Пьяного мужчину не пустили на борт самолета в аэропорту Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 45-летний житель Шымкента вел себя неадекватно и выражался нецензурной бранью в аэропорту Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте МВД РК.

«29 июня текущего года в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Нур-Султана от представителя авиакомпании АО «Эйр-Астана» поступило сообщение о том, что на стойке регистрации находится правонарушитель», - отметил первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин.

На место происшествия прибыл наряд патрульной полиции. В ходе проверки транспортные полицейские установили 45-летнего жителя Шымкента, который вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью в общественном месте.

Мужчина-пассажир должен был вылететь в Шымкент. Но представители авиаперевозчика не пустили его на борт авиарейса сообщением «Нур-Султан-Шымкент».

При доставлении в дежурную часть правонарушитель не подчинялся законным требованиям сотрудников полиции и оказал неповиновение представителям власти.

Согласно заключению медицинского освидетельствования у него было алкогольное опьянение «средней степени».

«В отношении него полицейскими составлены административные протоколы по ч.1 ст.440 КоАП РК ( Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и по ч.1 ст.667 КоАП РК ( Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа) «, - резюмировал К. Кобландин.

Также он отметил, что правонарушителю наложен штраф в размере 5 МРП - за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в отношении данного мужчины составлен третий административный протокол за мелкое хулиганство ( по ч.1 ст. 434 КоАП РК ), который направлен в Специализированный межрайонный административный суд Шымкента, для принятия процессуального решения.

Напомним, что с начала текущего года транспортными полицейскими за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено 21 092 граждан, в том числе за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде – 1867.