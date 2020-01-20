Пьяного дебошира сняли с поезда и оштрафовали в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Пьяного дебошира, мешавшего пассажирам поезда «Нур-Султан – Уральск», оштрафовали в Кокшетау, передает МИА «Казаинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

«В Линейный отдел полиции на станции Кокшетау от начальника пассажирского поезда сообщением «Нур-Султан-Уральск» поступило сообщение о том, что в одном из вагонов находится правонарушитель. В ходе проверки транспортные полицейские установили 35-летнего жителя Восточно-Казахстанской области , который, находясь в ночное время в нетрезвом состоянии в поезде вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, на замечания не реагировал, тем самым мешал спокойствию пассажиров и нарушал общественный порядок. Начальником поезда составлен акт о недостойном поведении пассажира, на основании которого ему было отказано в дальнейшем проезде. Согласно заключению медицинского освидетельствования мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчину оштрафовали на 5 МРП в сумме 13 255 тенге.

С начала текущего года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено 2248 граждан, в том числе, за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде 251 человек, дополнили в пресс-службе департамента.