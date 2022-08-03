3 Августа 2022 10:53

Пьяного автоводителя лишили прав на 7 лет в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На 7 лет лишили прав пьяного водителя авто в Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

За шесть месяцев 2022 года на территории Теренкольского района зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых получили травмы 6 человек.

«Полицейскими выявлено 38 фактов пользования водителями мобильными телефонами за рулем, за непристегнутые ремни безопасности привлечены к ответственности 183 водителя», – сообщил начальник отдела местной полицейской службы отдале полиции района Берик Каткенов.

За шесть месяцев полицией выявлено более 1600 нарушений правил дорожного движения. Все правонарушители привлечены к ответственности. Наложены штрафы на сумму более 9 млн тенге.

Основная цель месячника «Безопасная дорога» – профилактика дорожно-транспортных происшествий, снижение уровня травматизма и смертности на дорогах района. Полицейские отмечают, что на безопасность дорожного движения также влияет и состояние дорожного полотна. Обследование дорог, в том числе трасс республиканского и местного значения проводится полицейскими на постоянной основе. Всего проведено 32 обследования, которыми охвачено 1550 км. автодорог. По результатам привлечены к ответственности 6 юридических и 4 должностных лица.

В ходе месячника «Безопасная дорога» по улице Торайгырова в селе Теренколь у полицейских вызвала подозрение езда водителя автомашины Аudi- 80. В ходе проверки от 34-летнего сельчанина исходил резкий запах алкоголя. Заключение проведенного медицинского освидетельствования подтвердило подозрения, выявив среднюю степень алкогольного опьянения.

45-летний владелец авто, передавший руль пьяному знакомому, находился в салоне и также был в нетрезвом состоянии. По факту в отношении каждого из правонарушителей возбуждено административное делопроизводство по статье 608. ч.1 КоАП РК за управление водителем транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а на владельца авто - за передачу транспортного средства в управление лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. Материалы направлены в суд для принятия решения.

Решением суда оба нарушителя лишены водительских прав на семь лет и привлечены к административному аресту на 15 суток.