Пьяного автоугонщика задержали в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали пьяного автоугонщика в Жезказгане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

22 апреля в УП города Жезказгана обратился 50-летний житель города – неизвестный угнал автомобиль Toyota, находившегося во дворе многоквартирного дома. Сумма ущерба оценивается в 2,5 миллиона тенге.

Ориентировка на транспорт сразу поступила нарядам роты патрульной полиции. Во время объезда кварталов города один из экипажей служебного автомобиля обнаружил на улице объявленную в розыск машину: злоумышленник не справился с управлением и машина опрокинулась.

Вскоре полицейские задержали автоугонщика, который находился в нетрезвом состоянии. Им оказался 33-летний мужчина. Подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что хотел всего лишь прокатиться на чужой машине.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения«. Ведется досудебное расследование. Кроме того, подозреваемый привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

