Пьяного автоугонщика задержали костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае сотрудники полиции задержали пьяного автоугонщика. Погоня попала на видео, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ночь с 12 на 13 февраля в областном центре по улице Ворошилова со двора была угнана автомашина ВАЗ 2107. Обнаружив утром пропажу, владелец сообщил об этом в полицию и указал, что машина заправлена и в ней нет сигнализации. По факту были немедленно ориентированы все наряды полиции. С помощью автоматизированного комплекса «Автоураган» передвижение автомашины зафиксировано в районе «Аэропорт», затем след машины затерялся.

Сотрудники криминальной полиции стали отрабатывать поселки, расположенные в этом направлении. Возле села Рязановка Костанайского района полицейские Алексей Рудаков и Адиль Картабаев увидели похожую по описанию машину.

Водитель, увидев сотрудников, стал набирать скорость и пытался скрыться. К поимке угонщика подключилась другая оперативная группа, которая перехватила 22-летнего жителя Костанайского района возле поселка Майколь этого же района. Задержанный находился в нетрезвом виде за рулем.

Операция «Перехват» проведена в течение часа. По факту угона начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 200 УК РК. Подозреваемый арестован.