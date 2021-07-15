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    20:06, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Пьяного астанчанина ограбили в лифте

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уснув в лифте в состоянии алкогольного опьянения, житель столицы лишился 80 тысяч тенге и сотового телефона марки «Хуавей». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

    «Когда он спал, в кабину вошли трое мужчин и, увидев спящего, обыскали его и похитили ценности. Очнувшись, потерпевший попытался остановить грабителей, но они насильно посадили его в грузовой лифт и спустили вниз. Преступные действия злоумышленников попали в объектив видеокамер. Для поимки грабителей сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых в течение суток подозреваемые были задержаны. Выяснилось, что один их них проживает в данном жилом комплексе. Подозреваемые дали признательные показания. Похищенные денежные средства они успели потратить, полицейскими ведется поиск сотового телефона», - рассказали в полиции.

    По информации ведомства, в настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК (грабеж).


    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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