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    09:28, 29 Март 2021 | GMT +6

    Пьяная женщина выпала с балкона четвертого этажа в Экибастузе

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области за один день произошли 3 несчастных случая, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «27 марта в 08:10 часов в городе Экибастуз, в квартире по улице Кеншилер, 15, 51-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по своей неосторожности выпала с балкона своей квартиры, расположенной на четвёртом этаже», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

    В тот же день в 19:00 в селе Байет, во дворе дома по улице Канал - Тау, 52-летний сельчанин по своей неосторожности, не удержав равновесие, упал с крыши сарая, добавили в ведомстве.

    «27 марта в 04:00 часов в городе Аксу 25-летний молодой человек во время ремонтных работ, спускаясь по лестнице, по своей неосторожностии упал с высоты 2,4 метра», - рассказали в полиции о третьем случае.

    В результате несчастных случаев все, кто пострадал, с различными травмами доставлены в больницы.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Общество Происшествия Правоохранительные органы Павлодарская область
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