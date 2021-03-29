Пьяная женщина выпала с балкона четвертого этажа в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области за один день произошли 3 несчастных случая, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«27 марта в 08:10 часов в городе Экибастуз, в квартире по улице Кеншилер, 15, 51-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по своей неосторожности выпала с балкона своей квартиры, расположенной на четвёртом этаже», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В тот же день в 19:00 в селе Байет, во дворе дома по улице Канал - Тау, 52-летний сельчанин по своей неосторожности, не удержав равновесие, упал с крыши сарая, добавили в ведомстве.

«27 марта в 04:00 часов в городе Аксу 25-летний молодой человек во время ремонтных работ, спускаясь по лестнице, по своей неосторожностии упал с высоты 2,4 метра», - рассказали в полиции о третьем случае.

В результате несчастных случаев все, кто пострадал, с различными травмами доставлены в больницы.