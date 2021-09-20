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    14:16, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пьяная женщина разгуливала с полугодовалым ребенком на руках в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пьяная женщина разгуливала с полугодовалым ребенком на руках в Атырау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Оператору 102 управления полиции города Атырау позвонил житель города и сообщил о нахождении по проспекту Азаттык неизвестной пьяной женщины с маленьким ребенком на руках. По сообщению незамедлительно прибывшие полицейские обнаружили гражданку и по заключению медицинской экспертизы установили, что она находится в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.

    Как стало известно, у 37-летней женщины на руках был шестимесячный ребенок. Она признала свою вину, заявив, что в течение трех дней употребляла спиртные напитки. В отношении нее составлен административный протокол по ч. 1 ст. 127 КоАП РК «Неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию несовершеннолетних детей, защите их прав и (или) интересов, а также по уходу за ними и содержанию«, собранные документы направлены в суд для принятия законного решения .
    Кроме того, женщина взята на учет в Управление полиции города Атырау как «Неблагополучная семья». Собранные в отношении нее документы формируются для направления в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате города Атырау.

    Теги:
    МВД РК Атырауская область Закон и право
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