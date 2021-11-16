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Пьяная женщина разъезжала по улицам Семея

16 Ноября 2021 21:09
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Пьяная женщина разъезжала по улицам Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее задержана 25-летняя девушка, которая села за руль в алкогольном опьянении. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

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В полиции сообщили, что в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» сотрудники полиции обратили внимание на автомобиль марки KIA Rio, который вызвал подозрение.

При проверке установлено, что за рулем авто находилась 25-летней местная жительница в нетрезвом состоянии. В отношении нее составлен административный протокол по ст.608 ч.1 КРК.


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