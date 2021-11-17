Пьяная женщина разъезжала по ночной столице, ее посадили на 15 суток

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские в Нур-Султане задержали пьяную женщину за рулем автомобиля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

При проведении оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» патрульными полицейскими в ночное время была остановлена автомашина марки «Шевроле Круз». При проверке полицейские заметили, что от 34-летней женщины исходит резкий запах алкоголя.

Автоледи постановлением Специализированного межрайонного административного суда водворена в специальный приемник ДП на 15 суток, также лишена права управления транспортным средством сроком на 8 лет.

В Нур-Султане с начала проведения ОПМ «Безопасная дорога» выявлено порядка 6,5 тысяч нарушений ПДД. Из них 61 водитель общественного транспорта допустили нарушение дорожного движения, более 220 водителей пользовались телефоном при управлении авто, не пользовались ремнями безопасности 629 граждан. Также задержано около 300 водителей нарушивших правила маневрирования, 200 водителей за проезд на запрещающий сигнал светофора и 65 пьяных водителей.

В период проведения ОПМ полицейские особое внимание уделяют выявлению и пресечению нарушений, связанных с управлением транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на принимаемые меры, некоторые граждане по-прежнему продолжают садиться за руль автомашины в нетрезвом состоянии, тем самым подвергая опасности свою жизнь, а также жизнь других участников дорожного движения.