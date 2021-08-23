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Пьяная женщина разъезжала на автомобиле в Семее

23 Августа 2021 22:41
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Пьяная женщина разъезжала на автомобиле в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее задержана пьяная женщина, которая разъезжала по улицам города на автомобиле. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

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В пресс-службе УП сообщили, что 10 августа инспекторами батальона патрульной полиции была остановлена автомашина «Kia», под управлением 40-летней местной жительницы, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что женщина была лишена водительского удостоверения сроком на семь лет.

Отметим, что согласно заключения акта медицинского освидетельствования показало алкогольное опьянение «легкой степени». По факту начато досудебное расследование по ст. 346 ч. 1 УК РК.


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#Восточно-Казахстанская область   #Транспорт   #МВД РК  
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