РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:18, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пьяная женщина пыталась сброситься с моста в Каскелене

    None
    None
    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пьяная женщина пыталась сброситься с моста в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Каскелене командир роты патрульной полиции Б. Жаркынбеков и инспектор службы РПП Н. Жуматаев патрулировали участок, прилегающий к рынку «Жер-Ана». Внимание стражей порядка привлекла женщина на мосту по улице Аскарова над рекой Каскеленкой.

    Она свисала с моста, держась руками за ограждение, и говорила, что хочет спрыгнуть вниз. Полицейские, не медля ни секунды, бросились к ней на помощь.

    Установлено, что 36-летняя горожанка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Объяснять причину своего поступка она не захотела. Сотрудники полиции после вытрезвления и проведения профилактической беседы, получив заверения, что больше подобного не повторится, отпустили задержанную домой.

    Теги:
    МВД РК Спасение Закон и право Алматинская область
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!