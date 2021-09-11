Пьяная женщина пыталась сброситься с моста в Каскелене

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пьяная женщина пыталась сброситься с моста в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Каскелене командир роты патрульной полиции Б. Жаркынбеков и инспектор службы РПП Н. Жуматаев патрулировали участок, прилегающий к рынку «Жер-Ана». Внимание стражей порядка привлекла женщина на мосту по улице Аскарова над рекой Каскеленкой.

Она свисала с моста, держась руками за ограждение, и говорила, что хочет спрыгнуть вниз. Полицейские, не медля ни секунды, бросились к ней на помощь.

Установлено, что 36-летняя горожанка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Объяснять причину своего поступка она не захотела. Сотрудники полиции после вытрезвления и проведения профилактической беседы, получив заверения, что больше подобного не повторится, отпустили задержанную домой.

