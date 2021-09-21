Пьяная женщина и ее трехлетний ребенок спали на земле в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области полицейский спас спавшую на земле женщину и её маленькую дочь. Девочку передали в дом ребёнка, а поведение матери рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Днём пьяная женщина разгуливала с трёхлетней дочерью на руках, а потом уснула на улице», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Как стало известно, 13 сентября около 21:30 участковый инспектор полиции Черноярского сельского округа Аралбаев проводил обход участка. Проходя мимо заброшенной пристройки, он заметил женщину. Подойдя ближе, обнаружил, что на земле спит 32-летняя сельчанка, а рядом с ней спит её малолетняя дочь.

«Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что женщина сожительствовала с мужчиной, проживала в его доме, но дом сгорел, - добавили в ДП. – Не зная, куда идти, женщина осталась на улице. Днём её видели сельчане; с их слов, женщина постоянно распивала алкогольные напитки, при этом рядом с ней всегда находилась её малолетняя дочь».

Инспектор полиции доставил мать и ребёнка в Павлодар. После осмотра девочку увезли в дом ребёнка. Освидетельствование показало, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Поведение самой матери обсудят на комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Павлодарского района, где рассмотрят вопрос о трудоустройстве женщины. Также в отношении неё подготовлен материал для привлечения её к административной ответственности», - добавили в правоохранительных органах.

По информации ведомства, с 13 по 19 сентября с участием всех служб и заинтересованных ведомств в Павлодарской области прошла операция «Подросток». В результате сотрудники органов внутренних дел выявили и поставили на учёт 27 несовершеннолетних и 36 родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей. Полиция проверила по домам состоящих на учёте 158 несовершеннолетних и 300 неблагополучных семей.