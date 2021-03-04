РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:27, 04 Март 2021 | GMT +6

    Пьяная ссора закончилась поножовщиной в Акмолинской области

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области во время пьяной ссоры со своим коллегой житель Карагандинской области пырнул его в живот ножом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 2 марта в 06:35 в дежурную часть Аршалынского РОП поступило телефонное сообщение от фельдшера скорой помощи. Женщина рассказала, что в приемный покой местной районной больницы доставили мужчину с открытой раной живота.

    «Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что 35-летний мужчина доставлен в больницу с ножевым ранением, но обстоятельств произошедшего не помнит, так как был в алкогольном опьянении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка уже через полчаса после беседы с пострадавшим установили и задержали 29-летнего жителя города Сарани Карагандинской области, который под тяжестью представленных улик полностью признал свою вину», - рассказали в полиции.

    Выяснилось, что пострадавший и подозреваемый работают в одном местном ТОО и после совместного распития алкоголя между ними возникла словесная ссора. Тогда карагандинец, схватив нож, нанес ранение. В отношении мужчины начато досудебное производство по ст.106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания Аршалынского РОП.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Сегодня, 08:48
    Мужчину, умышленно заразившего ВИЧ женщин, осудили в Темиртау
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!