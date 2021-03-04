Пьяная ссора закончилась поножовщиной в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области во время пьяной ссоры со своим коллегой житель Карагандинской области пырнул его в живот ножом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 2 марта в 06:35 в дежурную часть Аршалынского РОП поступило телефонное сообщение от фельдшера скорой помощи. Женщина рассказала, что в приемный покой местной районной больницы доставили мужчину с открытой раной живота.

«Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что 35-летний мужчина доставлен в больницу с ножевым ранением, но обстоятельств произошедшего не помнит, так как был в алкогольном опьянении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка уже через полчаса после беседы с пострадавшим установили и задержали 29-летнего жителя города Сарани Карагандинской области, который под тяжестью представленных улик полностью признал свою вину», - рассказали в полиции.

Выяснилось, что пострадавший и подозреваемый работают в одном местном ТОО и после совместного распития алкоголя между ними возникла словесная ссора. Тогда карагандинец, схватив нож, нанес ранение. В отношении мужчины начато досудебное производство по ст.106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания Аршалынского РОП.