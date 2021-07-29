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Пьяная акмолинка без прав сбила пешехода

29 Июля 2021 11:10
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Пьяная акмолинка без прав сбила пешехода

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские задержали пьяного водителя, который передал управление автомобилем нетрезвой супруге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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25 июля 41-летний житель поселка Жибек-Жолы, находясь в состоянии алкогольного опьянения средней степени, передал супруге право управления автомобилем, также находившейся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющей при этом права управления.

Супружеская чета, совместно управляя машиной, двигалась по территории населенного поселка Жибек-Жолы и допустила наезд на идущего по краю дороги пешехода, 19-летнюю местную жительницу, девушка была госпитализирована в столичную больницу.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статьям Уголовного Кодекса: ст.345-1 ч.2. УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения», по ст. 347 «Оставление места дорожно-транспортного происшествия».

Избрана мера процессуального пресечения в виде содержания под стражей.

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#Акмолинская область   #ДТП  
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