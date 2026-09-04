P. Diddy выйдет из тюрьмы раньше срока

Согласно обновленным данным Федерального бюро тюрем США, американский рэпер и продюсер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, должен выйти на свободу 5 февраля 2028 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на USA Today .

56-летний рэпер отбывает 50-месячный федеральный срок в тюрьме в Нью-Джерси. Дата его выхода уже неоднократно менялась.

Изначально Шон Комбс должен был освободиться 8 мая 2028 года. Но дата переносилась несколько раз.

Теперь в базе Федерального бюро тюрем указана более ранняя дата — 5 февраля 2028 года.

Изменение срока может быть связано с различными факторами, включая хорошее поведение заключенного, уже отбытое время и участие в специальных программах, направленных на снижение риска повторных преступлений.

Сам P. Diddy заявляет, что впервые за 25 лет начал вести трезвый образ жизни, посещает терапию и запустил программу наставничества для других заключенных.

В июле 2025 года присяжные признали Комбса виновным по двум пунктам обвинения в перевозке людей с целью занятия проституцией. Речь шла о перевозке нескольких женщин, включая его бывших девушек Касандру «Кэсси» Вентуру Файн и женщину, известную под псевдонимом «Джейн».

При этом по более серьезным обвинениям, связанным с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации и организацией преступного сговора, P. Diddy виновным признан не был.

Рэпер отрицает обвинения в сексуальных правонарушениях и продолжает добиваться пересмотра своего дела.

В сентябре 2025 года прокуратура США запросила для P. Diddy 11 лет лишения свободы.

Ранее Трамп подтвердил, что рэпер просил его о помиловании.