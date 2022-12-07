Озвучить контракты на недропользование требуют у Правительства депутаты

7 Декабря 2022, 13:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Ерлан Смайлов обратился к Премьер-Министру страны Алихану Смаилову с депутатским запросом касательно прав казахстанцев на недропользование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пункт 3 статьи 6 Конституции страны гласит: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу». Эту норму на конституционном референдуме, прошедшем 5 июня, поддержали большинство казахстанцев. Логика времени и политической модернизации, доверие казахстанцев, означают новый общественный договор между народом и государством, основанный принципах открытости, эффективности и подотчетности государственной власти перед народом. Считаем, что в связи с этим, Правительство как сторона контрактов на недропользование должна открыть их условия и положения. Граждане Казахстана как ключевой бенефициар должны четко знать, отвечают ли эти договора интересам казахстанцев», - сказал Ерлан Смайлов на пленарном заседании Мажилиса.

Он выразил надежду, что партнеры, представляющие другую сторону контрактов на недропользование, в особенности из стран западных демократий, с пониманием отнесутся к этим демократическим требованиям, как к практике, сложившейся в их странах, и поддержат курс нашей страны на дальнейшую демократизацию.

«На сегодняшний день Правительство РК реализует инициативу прозрачности добывающих отраслей, являющейся международным стандартом, направленным на открытое управление и подотчетность в добывающих отраслях. Стоит отметить несколько важных моментов – эта инициатива развивается, в первую очередь благодаря активности экспертов от гражданского общества. Казахстан присоединился к ИПДО в 2007 году и согласно требованиям этого стандарта, Правительство должно раскрыть информацию о всех контрактах и лицензиях, заключенных, выданных или претерпевших изменения, начиная с 1 января 2021 года», - считает депутат.