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Озвучены затраты Казахстана на Олимпиаду в Пекине

23 Февраля 2022 15:50
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Озвучены затраты Казахстана на Олимпиаду в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Затраты Казахстана на зимнюю Олимпиаду, прошедшую в Пекине, озвучили в Национальном Олимпийском комитете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы хотели бы озвучить уточненные цифры, которые были затрачены. Непосредственное участие в Олимпийских играх – это 248 млн тенге, из которых 107 млн оплачено компании Air Astana за предоставление чартера. По непосредственной подготовке национальных сборных команд к Олимпийским играм затраты - 789 млн тенге», - сообщил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Казахстана Андрей Крюков в ходе пресс-конференции в СЦК.

По его словам, в подготовительных учебно-тренировочных сборах и соревнованиях участвовали 234 спортсмена и тренера.

«Средние затраты составили 15 млн тенге на одного участника», - проинформировал Андрей Крюков.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине состоялись с 4 по 22 февраля. Спортсменам Казахстана не удалось завоевать медалей.




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#Спорт   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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