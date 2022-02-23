Озвучены затраты Казахстана на Олимпиаду в Пекине
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Затраты Казахстана на зимнюю Олимпиаду, прошедшую в Пекине, озвучили в Национальном Олимпийском комитете, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы хотели бы озвучить уточненные цифры, которые были затрачены. Непосредственное участие в Олимпийских играх – это 248 млн тенге, из которых 107 млн оплачено компании Air Astana за предоставление чартера. По непосредственной подготовке национальных сборных команд к Олимпийским играм затраты - 789 млн тенге», - сообщил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Казахстана Андрей Крюков в ходе пресс-конференции в СЦК.
По его словам, в подготовительных учебно-тренировочных сборах и соревнованиях участвовали 234 спортсмена и тренера.
«Средние затраты составили 15 млн тенге на одного участника», - проинформировал Андрей Крюков.
Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине состоялись с 4 по 22 февраля. Спортсменам Казахстана не удалось завоевать медалей.
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