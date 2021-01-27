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    17:17, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Озвучены сроки доставки вакцины «Спутник V»  в Казахстан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каком объеме будет поставляться вакцина от коронавируса из России в Казахстан и в какие сроки, сообщил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на брифинге в СЦК.

    «В начале февраля прибудет первая партия «Гам-Ковид-ВАК» (Спутник V) российского производства в объеме до 20 тыс. доз. Имеются соответствующие договоренности с российской стороной на поставку данной партии путем разового ввоза на территорию РК», - сказал Марат Шоранов.

    По информации Минздрава РК, российская вакцина «Спутник V» прошла государственную регистрацию в РФ и на протяжении нескольких месяцев используется для иммунизации уязвимых слоев населения. По данным Фонда прямых инвестиций РФ, порядка 50 стран подали заявку на приобретение данной вакцины, а некоторые страны (Беларусь, Аргентина, Сербия) уже применяют.

    Согласно действующему законодательству, при ввозе незарегистрированных лекарственных средств на территорию Республики Казахстан обязательно наличие электронной копии документа производителя, подтверждающего качество лекарственного средства, с переводом на казахский или русский языки (сертификаты анализа или протокол испытаний или паспорт качества с показателями оценки качества).


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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