Озвучены сроки доставки вакцины «Спутник V»  в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каком объеме будет поставляться вакцина от коронавируса из России в Казахстан и в какие сроки, сообщил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на брифинге в СЦК.

«В начале февраля прибудет первая партия «Гам-Ковид-ВАК» (Спутник V) российского производства в объеме до 20 тыс. доз. Имеются соответствующие договоренности с российской стороной на поставку данной партии путем разового ввоза на территорию РК», - сказал Марат Шоранов.

По информации Минздрава РК, российская вакцина «Спутник V» прошла государственную регистрацию в РФ и на протяжении нескольких месяцев используется для иммунизации уязвимых слоев населения. По данным Фонда прямых инвестиций РФ, порядка 50 стран подали заявку на приобретение данной вакцины, а некоторые страны (Беларусь, Аргентина, Сербия) уже применяют.

Согласно действующему законодательству, при ввозе незарегистрированных лекарственных средств на территорию Республики Казахстан обязательно наличие электронной копии документа производителя, подтверждающего качество лекарственного средства, с переводом на казахский или русский языки (сертификаты анализа или протокол испытаний или паспорт качества с показателями оценки качества).