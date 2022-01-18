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Озвучены системные меры по снижению инфляции в Казахстане

18 Января 2022 12:11
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Озвучены системные меры по снижению инфляции в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал, как будут разрабатывать комплекс мер по контролю инфляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В своем выступлении на заседании Мажилиса 11 января 2022 года Глава государства поручил Правительству, совместно с Национальным банком, разработать комплекс мер по контролю инфляции.

«В рамках исполнения поручений Главы государства Правительством уже предприняты следующие меры:

- заморожены тарифы на коммунальные услуги;

- введен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан некоторых товаров;

- установлены предельные цены на ГСМ и введен запрет сроком на шесть месяцев на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.

В рамках дальнейшего исполнения поручений Главы государства предлагается реализация ряда мер по улучшению физической доступности товаров, ценовому регулированию, введению мер государственного контроля, а также системных мер по снижению инфляции», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Как пояснил министр, меры в рамках первого направления включают в себя увеличение финансирования весенне-полевых работ, совершенствование механизма субсидирования АПК, реализацию импортозамещающих проектов в ряде отраслей и другие мероприятия.

«Меры в рамках второго направления включают в себя применение мер по недопущению роста цен на уголь, мораторий на повышение цен на коммунальные услуги, определение прогнозируемого коридора пороговых цен. Меры в рамках третьего направления включают в себя принятие мер антимонопольного реагирования по результатам мониторинга цен на определенных рынках, сокращения посреднического звена на рынке нефти и нефтепродуктов, и развития биржевой торговли», - рассказал Алибек Куантыров.

В рамках системных мер планируется построение прогнозного баланса потребления/ производства основных видов сельскохозяйственной продукции и остальных продовольственных товаров, входящих в потребительскую корзину, принятие оперативных мер реагирования по результатам мониторинга.

«В результате реализации принятых мер ожидается удержание инфляции и ее компонентов на целевом уровне с недопущением дефицита товаров», - заявил министр национальной экономики.

«С целью повышения эффективности и прозрачности доступа к мерам государственной поддержки будет пересмотрена система субсидирования агропромышленного комплекса с фиксацией встречных обязательств их получателей. Принимаемые меры будут способствовать постепенной стабилизации цен и улучшению бизнес климата, в том числе инвестиционного», - сказал А. Куантыров.


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#Правительство РК   #Экономика   #Общество   #Миннацэкономики  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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