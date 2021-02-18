Озвучены результаты Открытого чемпионата по легкой атлетике Nur-Sultan Open 2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны результаты Открытого чемпионата по легкой атлетике Nur-Sultan Open 2021, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

В чемпионате, который длился два дня, приняли участие 175 спортсменов из разных регионов страны: Нур-Султана, Караганды, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областей. Участники юношеских состязаний 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения соревновались в пяти дисциплинах легкой атлетики: метании ядра, беге, эстафете, прыжках в длину и легкоатлетической ходьбе, передает официальный сайт акимата столицы.

По итогам состязаний в общекомандном зачете 1 место занял город Караганда с 13 золотыми, 8 серебряными, 7 бронзовыми медалями. На втором месте – Нур-Султан. В активе столичных легкоатлетов 12 золотых ,11 серебряных, 11 бронзовых медалей. Замыкает тройку лидеров Северо-Казахстанская область с 8 золотыми, 14 серебряными, 10 бронзовыми медалями.

Победителей и призеров соревнований наградили руководитель управления физической культуры и спорта Самат Ергалиев и государственный тренер по легкой атлетике Куандык Елжанов. Спортсменам вручили дипломы и медали.

«Сегодня завершился чемпионат, который длился два дня. Это первые соревнования, организованные в новом легкоатлетическом комплексе QAZAQSTAN. Как отметил глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, необходимо развивать массовый спорт в стране, предоставлять возможность детям выступать на мировом уровне. От всей души поздравляю всех победителей и призеров! Покоряйте вершины, мы уверены, что увидим вас на мировых стартах», - сказал в своем поздравительном слове руководитель управления Самат Ергалиев.

«Я заняла 1 место среди девушек 2006-2007 годов рождения. Радости моей нет предела. К этой гонке я много готовилась, было нелегко. Я приложила все усилия в последнем решающем забеге. В течение этих двух дней соперники демонстрировали свою силу. Теперь в планах – подготовка к предстоящим соревнованиям, покорение высоких вершин, поднятие казахстанского флага на международных соревнованиях», - сказала спортсменка из Акмолинской области Милена Ивкина.

Главный судья соревнований Кудайберген Зейноллаев отметил, что атлеты за время карантина соскучились по состязаниям.

«У ребят можно было заметить особое стремление, желание победить. Были сложности с требованиями карантина, однако я думаю, что мы хорошо справились с проведением мероприятия с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. В командном зачете спортсмены из Нур-Султана проявили себя достойно, занимали призовые места. Высокими достижениями отличились Караганда и Северо-Казахстанская область. Тренеры и спортсмены возвращаются домой в хорошем настроении с призами», - отметил судья.