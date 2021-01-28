21:27, 27 Январь 2021 | GMT +6
Озвучены результаты казахстанских биатлонисток в индивидуальной гонке чемпионата Европы
ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - В Польше стартовал Открытый чемпионат Европы по биатлону. Сегодня, 27 января, состоялась женская индивидуальная гонка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Лучший результат в команде Казахстана показала Елизавета Бельченко. Она финишировала на 21-м месте. Галина Вишневская-Шепоренко стала 58-й. Ксения Долгополова заняла 112-е место.
Победу одержала Моника Хойниш-Старенга (Польша). «Серебро» - в активе Анастасии Меркушиной (Украина). Замкнула тройку лучших россиянка Лариса Куклина.