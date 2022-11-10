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    09:52, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Озвучены прогнозные суммы бюджетных изъятий для доноров-регионов на ближайшие годы

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил прогнозные показатели бюджетных изъятий для доноров-регионов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для реализации основополагающего принципа межбюджетных отношений - обеспечения равного доступа к базовым услугам - применены подходы по учету региональных особенностей регионов. Для этого актуализированы отраслевые коэффициенты, которые обосновывают различия между социально-экономическим состоянием регионов и позволяют объективно учитывать расходы местных бюджетов», - сказал Алибек Куантыров на пленарном заседании Сената, представляя законопроект «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023–2025 годы».

    Это позволило, по его словам, увеличить прогноз текущих затрат регионов в среднем на 1,1 трлн тенге, или на 23%, для выравнивания их бюджетной обеспеченности в плановом периоде.

    С учетом обозначенных подходов, законопроектом установлены три региона-донора – города Астана и Алматы, Атырауская область по которым бюджетные изъятия определены в следующих объемах:

    в 2023 году – 432 млрд тенге;

    в 2024 году – 469 млрд тенге;

    в 2025 году – 504 млрд тенге.

    По остальным 17-ти регионам объемы бюджетных субвенций составили:

    в 2023 году – 5,0 трлн тенге;

    в 2024 году – 5,3 трлн тенге;

    в 2025 году – 5,8 трлн тенге.

    «Таковы основные направления законопроекта. Его своевременное принятие позволит сохранить сбалансированность местных бюджетов в плановом периоде для обеспечения гарантированных государством госуслуг и социальных благ для населения», - заключил министр.


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