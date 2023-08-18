Озвучены причины задержки ремонта школ в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках мониторинга, проведенного министерством просвещения РК, выявлены риски нарушения сроков ремонта школ в Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Причины задержки ремонта в школах региона на прошедшем брифинге озвучил руководитель управления образования Акмолинской области Шокан Оразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Так, в 2023 году на проведение капитального и текущего ремонтов 101 объекта образования региона из бюджета выделено 9,3 млрд тенге, в том числе на капитальный ремонт 44 объектов направлено 8,6 млрд тенге. По всем капитальным и текущим ремонтам были проведены процедуры государственных закупок, определены подрядные, утверждены графики организации производства работ.

Между тем, в некоторых школах области завершение ремонтных работ к 1 сентября находится под вопросом.

«На то есть субъективные и объективные причины. Вы все знаете, что ПСД составляется задолго до начала ремонтных работ. В течение трех лет ПСД актуально, но в свете последних событий произошло удорожание строительных материалов. Несоответствие ценовой политики приводит к некоторым трудностям. В ходе демонтажных работ появляются новые работы, которые не предусмотрены ПСД. Наши школы уже 50-60 лет не ремонтировались. Там все учесть невозможно даже при тщательном обследовании. При демонтаже появляются дополнительные работы. Это гнилые балки, межэтажные перекрытия, просадка фундамента. Это требует дополнительное время и дополнительных средств», - поделился Ш. Оразалин.

По словам спикера, еще одной из причин затягивания также являются недобросовестные поставщики услуг, которые не прилагают все усилия, чтобы уложиться в сроки.

«Из вот этих 44 объектов на 18 технический надзор выявили очень поздно. Это издержки госзакупок. Они выходят, подают жалобы, друг с другом судятся, конкурс отменяется. Мы все конкурсы объявили с февраля, но в одной школе до сих пор нет технадзора! Уже прошло шесть или семь судебных заседаний. В 16 школах буквально две-три недели назад объявились. Только с технадзором разрешаются строительные работы. Без него большие виды работ невозможно делать, потому что надо согласование и подпись. Поэтому многие организации закупили материал и ждали решения технадзора. По таким причинам у нас и есть угроза несвоевременной сдачи наших объектов», - пояснил Ш. Оразалин.

Если к 1 сентября на объектах все же не будет завершен ремонт, то в управлении образования уже подготовили альтернативные варианты. Это и подвоз к другим близлежащим школам, и двухсменное обучение во второй части школы, и перевод в дом культуры или детские сады, где есть возможность.

«Все предусмотрено. В данный момент идет работа с общественностью и родителями тех школ. 1 сентября срыва учебного процесса не будет! Реально имеют риск не успеть семь школ региона. Подрядчики прилагают все усилия, вводится дополнительная рабочая сила, финансирование проводится своевременно. Уверяют, что все семь школ будут готовы к 1 сентября. Однако реальная угроза, что не успеем к 1 сентября, все же существует в 4 школах», - добавил спикер.