Озвучены причины авиакатастрофы 2017 года в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК назвали причины падения самолета в Алматинской области 10 августа 2017 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комиссия пришла к следующим выводам: причиной авиационного происшествия с человеческими жертвами явилось попадание самолета в условия сильного сдвига ветра, что привело к возникновению опасной ситуации в полете, с которой экипаж не справился. Важной сопутствующей причиной происшествия стала временная потеря мощности двигателя в наборе высоты в последнем полете», - сообщил руководитель управления по расследованиям авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК Нурлан Жумасултанов.

Кроме того, по его словам, было много сопутствующих факторов, которые оказали влияние на данное происшествие.



«Основные из них: ряд нарушений, фальсификаций и несоответствий в работе авиационного учебного центра Training Center Part - FCL, которые были выявлены при расследовании данного происшествия. К примеру, организация и выполнение полетов проводились на аэродроме «Азем», в паспорте которого учебные полеты не разрешены. Горный подъем имеет такие особенности, которые вызывают сдвиги ветра - нисходящие и восходящие потоки. В данном случае самолет попал в восходящий поток и очень быстро начал набирать высоту, его подхватило и понесло вверх. В этой нестандартной ситуации экипаж отвел ручку управления на себя, в этот момент возникло такое явление, как отрицательная перегрузка. (...) В результате произошло временное нарушение снабжения топливо-воздушной смесью двигателя. Была потеряна мощность двигателя и скорость самолета, что и привело к его падению», - объяснил спикер.



Напомним, 10 августа близ аэродрома «Азем» разбилось воздушное судно Tecnam-P2002-JF. Самолёт упал во время выполнения учебно-тренировочного задания. Погибли пилот-инструктор и курсант. Воздушное судно принадлежало Академии гражданской авиации.