Озвучены правила работы школ и колледжей Нур-Султана на период ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Управление образования Нур-Султана озвучило правила работы школ и колледжей Нур-Султана на период ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

1. В общеобразовательных школах независимо от форм собственности каникулярный период определен до 17 января 2022 года.

2. В организациях технического и профессионального образования каникулярный период определен до 24 января 2022 года.

Производственные (учебные) практики переносятся на летний период.

3. Организации дополнительного, специального образования работают в штатном режиме.

5. Руководителю Государственного учреждения «Управление образования города Нур-Султана» обеспечить разъяснительную работу на период чрезвычайного положения в дошкольных, школьных, дополнительного, специального, технических и профессиональных организациях образования.

В случае необходимости, комендант города Нур-Султана на основании пункта 5 статьи 13 Закона РК «О чрезвычайном положении», а также пункта 1 статьи 15 Закона РК «О гражданской защите», имеет право внести изменения в режим работы дошкольных организаций образования, переведя их работу в режим дежурных групп (на основании заявления-согласия родителей и /или законных представителей).

В случае необходимости, комендант города Нур-Султана на основании пункта 5 статьи 13 Закона РК «О чрезвычайном положении», а также пункта 1 статьи 15 Закона РК «О гражданской защите», имеет право внести изменения в режим работы общеобразовательных школ, организаций технического и профессионального образования, дополнительного, специального образования, переведя их на дистанционный формат обучения.

По дополнительным вопросам, касательно работы организаций образования города Нур-Султана, необходимо обращаться в службу iKomek по номеру «109».