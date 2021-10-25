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    16:24, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Озвучены позиции казахстанских боксеров в обновленной версии рейтинга WBO

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская организация (WBO) представила новую версию рейтингов бойцов всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Во втором среднем весе Айдос Ербосынулы остался на пятой строчке. ТОП-3 составляют британец Зак Паркер, за ним следуют Дэниэл Джейкобс из США и канадский боксер Давид Лемье. Чемпион мира WBO в этом дивизионе — мексиканец Сауль «Канело» Альварес.

    В средней категории Жанибек Алимханулы и Канат Ислам сохранили свои позиции — вторую и пятую соответственно. Первая строчка принадлежит Хайме Мунгии из Мексики, третий — бразилец Эскива Фалькао. Чемпионским поясом владеет представитель США Деметриус Андраде.
    Султан Заурбек , выступающий во второй полулегкой категории, сохранил 15-ю строчку. Чемпион мира WBO в этом весе — американец Шакур Стивенсон, тройку лидеров составляют таджик Мухаммедхуджа Якубов, британский файтер Арчи Шарп и американец Абрахам Нова.

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