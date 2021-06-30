Озвучены последние результаты исследований по смешиванию вакцин от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман прокомментировал вопрос смешивания вакцин против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, о коронавирусе мы узнали только полтора года назад и наука сейчас находится в постоянном развитии и динамике. Буквально год назад в июне мы даже не знали, что коронавирусную инфекцию можно лечить, каждый раз накапливаются новые данные. Недавно появилось несколько исследований, буквально месяц назад, что вакцинация в десятки раз усиливает иммунный ответ у тех людей, которые переболели», - сказал Алмаз Шарман.

Спикер также сообщил о последних результатах исследований касательно смешивания вакцин от коронавируса.

«На сегодня есть доказательства тому, что смешивание вакцин только улучшает иммунный ответ», - пояснил Алмаз Шарман, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Было отмечено, что экспертное сообщество в мире считает, что это благоприятная практика.

Ранее заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагуль Куатбаева рассказала, почему переболевшим коронавирусом рекомендовано вакцинироваться спустя три месяца.

«Основываясь на последних научных данных, в связи с тем, что вероятность повторного заражения переболевших коронавирусом по истечению трех месяцев велика, были внесены изменения и опубликовано новое постановление главного санитарного врача. Согласно постановлению, переболевшим коронавирусом рекомендована вакцинация через три месяца», - пояснила Айнагуль Куатбаева.