Озвучены подробности убийства казахстанской журналистки в Грузии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Грузии продолжаются следственные мероприятия по делу об убийстве казахстанской журналистки Жанботы Толеген. Об этом сообщила правозащитница Дина Тансари по итогам пресс-конференции в Тбилиси, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным, опубликованном в Telegram-канале Дины Тансари, подозреваемый в убийстве с 2015 года был с ней в отношениях, но они не сожительствовали. Он много раз приезжал и каждый раз вымогал деньги у Жанботы. Жанбота доверяла ему, он этим пользовался. Кроме Жанботы, он успел жениться в Казахстане на другой женщине в 2016 году и имел детей в Грузии от первого брака.

По словам Дины Тансари, предполагаемый убийца обманным путем уговорил Жанботу продать недвижимость и все деньги обменять в обменном пункте. Сестра Жанботы собрала все необходимые документы, подтверждающие куплю-продажу, и нашла этот обменный пункт. Прокуратура Грузии сделала запрос в банки Казахстана о наличии счета у Жанботы и могла ли она положить на счет вырученные деньги с продажи дома. А также в обменном пункте, производили ли обмен крупной суммы денег на иностранную валюту. Деньги при въезде в страну не декларировали.

По ее информации, подозреваемый обещал Жанботе, что вылечит ее в Грузии. Жанбота была инвалидом 3 группы и в последнее время страдала онкологическим заболеванием на ранней стадии.

«Если будет доказан умысел и материальная заинтересованность убийцы, ему грозит до 20 лет лишения свободы», - добавила правозащитница.

Ранее в Министерстве иностранных дел РК прокомментировали убийство гражданки Ж. Толеген в Грузии.

«24 мая в посольство Казахстана в Тбилиси поступила информация от правоохранительных органов города Телави об убийстве гражданки РК. Подозреваемое лицо задержано, ведется расследование. В интересах следствия детали убийства и данные подозреваемого не разглашаются. Наша гражданка находилась в Грузии в частной поездке, к профессиональной деятельности не имеет отношения. Тело погибшей гражданки доставлено на Родину и ее похоронили 2 июня», - сообщили в ведомстве.