Озвучены подробности спасения тонувшей женщины в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске стали известны подробности спасение женщины, которая чуть не утонула в Иртыше, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

По словам очевидцев, женщина отправилась на реку, чтобы набрать воды, однако край льда обвалился под её ногами, тогда схватившись за ветку, она стала кричать о помощи.

«Её крики и услышали Артём и его супруга. Тогда парень, не раздумывая, побежал к берегу, в этот момент женщину уже уносило течением реки. Понимая, что она вряд ли сама выберется, Артём бросился в реку и поплыл за ней. Схватив ее, он стал тащить женщину к берегу, но сил, чтобы вытащить в одиночку, ему не хватило. Артем стал кричать и звать подмогу, и всё это время удерживая женщину за куртку», - рассказали в пресс-службе.

Спустя минуту прибыли полицейские и спасатели, которые вытащили их из воды. 20-летнему Артёму и 60-летней пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. В свою очередь начальник управления полиции Усть-Каменогорска высоко оценил смелось и решительность молодого человека, наградил героя почетной грамотой и памятным подарком, а также поблагодарил за столь активную жизненную позицию, которая послужит примером для каждого человека.

Напомним, в Усть-Каменогорске на реке Иртыш очевидцы заметили, что тонет женщина. На место происшествия быстро прибыли спасатели на лодке. Совместно с сотрудниками полиции и очевидцами они помогли женщине выбраться на берег и передали врачам скорой помощи. Состояние пострадавшей удовлетворительное.