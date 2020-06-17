Озвучены подробности о новых случаях коронавируса в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области зарегистрировано ещё 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«2 случая заражения зарегистрированы в городе Капчагае, 2- в Карасайском, 1- в Илийском, 1- в Ескельдинском и 1 случай в городе Талдыкоргане. Из них 1982, 1988 , 1946, 1965, 1991 года рождения женщины и 1969, 1951 года рождения мужчины. У пациентов наблюдалось повышенная температура до 38,5 градусов, недомогание, слабость, боль в горле и в суставах. Все заражённые тестированы по эпидемиологическим показаниям и переведены в инфекционное отделение с диагнозом ОРВИ и пневмония», - проинформировал пресс-секретарь акима области Галымурат Жукел.

Отмечается также, что контактные с зараженными выявлены и помещены на карантин. Эпидемиологическое расследование продолжается.