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Озвучены  подробности о новых случаях коронавируса в Алматинской области

17 Июня 2020 10:51
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Озвучены  подробности о новых случаях коронавируса в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области зарегистрировано ещё 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«2 случая заражения зарегистрированы в городе Капчагае, 2- в Карасайском, 1- в Илийском, 1- в Ескельдинском и 1 случай в городе Талдыкоргане. Из них 1982, 1988 , 1946, 1965, 1991 года рождения женщины и 1969, 1951 года рождения мужчины. У пациентов наблюдалось повышенная температура до 38,5 градусов, недомогание, слабость, боль в горле и в суставах. Все заражённые тестированы по эпидемиологическим показаниям и переведены в инфекционное отделение с диагнозом ОРВИ и пневмония», - проинформировал пресс-секретарь акима области Галымурат Жукел.

Отмечается также, что контактные с зараженными выявлены и помещены на карантин. Эпидемиологическое расследование продолжается.


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#Алматинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Хасан Еспанов

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