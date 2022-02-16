Озвучены перспективы создания музея «Бозок» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор историко-культурного музея-заповедника «Бозок» Сауле Бурибаева рассказала о перспективах создания музея в столице Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году принято 24 нормативно-правовых акта, что позволило совершенствовать деятельность музея-заповедника. На примере проекта национального парка -городища «Бозок» хотим показать потенциальные возможности ребрендинга. Проект является перспективной для решения амбициозных задач, передачи многообразия и богатства степной цивилизации Евразии», - сказала Сауле Бурибаева на расширенном заседании коллегии Министерства культуры и спорта РК.

Спикер отметила, что городище Бозок представляет тысячелетний пласт истории, развития степной культуры от раннего до позднего средневековья.

«Культурная значимость городища Бозок, обозначенная учеными Акишевым и Хабдулиной, основана на многокомпонентности, многослойности памятника. Проект содержит историческую и инвестиционную составляющую. Историческая часть представляет целостную картину развития культуры, степной цивилизации от эпохи энеолита до этнографической современности. Храмовые и культурные сооружения, древние технологические комплексы металлургического и гончарного производства для воссоздания которых разработаны 4 научных концепций. Инвестиционная часть проекта представляет строительство амфитеатра, причала восточного базара, центра семейного отдыха, биопарка», - добавила Сауле Бурибаева.