Озвучены основные причины резкого роста случаев коронавируса в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основные причины резкого роста случаев коронавируса в Нур-Султане назвала главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основными причинами резкого роста, как и прежде, явилось несоблюдение населением ограничительных требований (ношение масок, посещение мест массового скопления в прошедшие праздничные дни). Ранее рост наблюдался после праздников новый год, 8 марта, наурыз. Также при сборе эпидемиологического анамнеза выявлялись выезды за пределы города в места и зоны отдыха, купание, где скопление людей не позволяло соблюдать социальную дистанцию», - сказала в ходе брифинга в столичном акимате Сархат Бейсенова.

По данным главного санврача столицы, в общей заболеваемости 80,4% составляют взрослые, 16,7% - дети и 2,9% - подростки. Среди заболевших 22,7 % лица в возрасте 30-39 лет, 27,6 % - среди 40-59 лет и 16,3 % - 18-29 лет, 13,8 % больных - это лица преклонного возраста от 60 лет и старше.

В настоящее время количество активных очагов 3 976, в том числе: домашних - 2 765, среди организованных –1 211.

«Основной причиной заболевания в 52,2% заражения населения остается посещение мест скопления людей ТРЦ, ТД, объектов общественного питания и увеселительных заведений, а также в 32,1% при близком контакте в домашних условиях и 15,0% в организованных коллективах по месту работы, что говорит о несоблюдении масочного режима и социальной дистанции. В 0,7% больные не отрицали участие и проведение массовых мероприятий», - заявила главный санитарный врач Нур-Султана.